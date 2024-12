Taylor Swift wurde zum zweiten Mal in Folge von Spotify als Global Top Artist ausgezeichnet

HQ

Die Macht des Popstars Taylor Swift hält sich weiterhin bewahrheitet, denn im zweiten Jahr in Folge wurde sie von Spotify zur Global Top Artist gekürt. Das liegt daran, dass ihre Fans ihre Musik im Jahr 2024 mehr als 26,6 Milliarden Mal auf der Plattform gehört haben, ein Rekord, der einem Rekordjahr entspricht.

Swift stellte im April einen Rekord auf, als sie ihr Album The Tortured Poets Department debütierte, das innerhalb der ersten 24 Stunden mehr als 300 Millionen Streams erzielte und schließlich auch zum meistgestreamten Album in einer einzigen Woche wurde. Der Song Fortnight, der auf dem Album war, wurde bei seiner Veröffentlichung auch zum meistgestreamten Song von Spotify an einem einzigen Tag in der Geschichte.

Während zweifellos viele von uns Swift geholfen haben, dieses Maß an Erfolg in irgendeiner Form zu erreichen, können Sie Ihre Spotify-Gewohnheiten jetzt sehen, indem Sie Ihr Spotify Wrapped hier entsperren.

