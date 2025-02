Taylor Swift war 2024 die meistverkaufte Künstlerin der Welt

HQ

Wir alle kennen die Starpower von Taylor Swift und wie die Musikerin in den letzten Jahren zu einem Giganten geworden ist, wie es sonst nichts anderes gegeben hat. Dies wurde erneut von der IFPI bestätigt, die bekannt gegeben hat, wer als meistverkaufter Musiker des Jahres 2024 in die Geschichte eingegangen ist.

Es überrascht nicht, dass Swift diese Liste anführte und sich den Titel als meistverkaufte Musikerin des Jahres 2024 auf der ganzen Welt sicherte. Das wirklich Überwältigende daran ist, dass Swift diesen Rekord nun schon drei Jahre in Folge gehalten hat, was bedeutet, dass sie seit 2022 im Grunde eine unbezwingbare Kraft ist, und es ist auch das fünfte Mal, dass sie die Auszeichnung erhält, nachdem sie sie bereits 2014 und 2019 gewonnen hat. Das sind fünf Siege in den letzten 10 Jahren...

Es war das The Tortured Poets Department -Album, das Swift diesen Rekord sicherte, und es wurde uns gesagt, dass es dank The Eras Tour die Höhen erreichte, die es erreichte, die das Album auf Streaming-Plattformen in große Höhen katapultierten.

Auf die Frage, wer 2024 noch in die Nähe von Swift kam, wurde Drake Zweiter, Seventeen Dritter, Billie Eilish Vierter und dann Stray Kids, Zach Bryan, The Weeknd, Eminem, Kendrick Lamar und Sabrina Carpenter auf den Plätzen fünf bis zehn.

