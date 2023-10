Taylor Swift: The Eras Tour verzeichnet im Oktober den zweitgrößten Eröffnungstag an den Kinokassen

HQ

Taylor Swift: The Eras Tour hat an diesem Wochenende an den Kinokassen dominiert und für den zweitgrößten Auftakt im Oktober gesorgt. Allein am Eröffnungstag spielte der Film 39 Millionen Dollar in 3.855 Kinos in Nordamerika ein. Dies liegt nur hinter dem Joker aus dem Jahr 2019, der an seinem Eröffnungstag 39,3 Millionen US-Dollar einspielte und insgesamt 1,074 Milliarden US-Dollar einspielte.

Damit ist der Konzertfilm auch der siebthöchste Auftakt des Jahres 2023 und liegt damit hinter "Oppenheimer" (43 Millionen Dollar) und "Die kleine Meerjungfrau" (38 Millionen Dollar).

Da die Eras Tour einen fliegenden Start hingelegt hat, wird prognostiziert, dass sie an ihrem Eröffnungswochenende zwischen 100 und 125 Millionen US-Dollar einspielen könnte.

