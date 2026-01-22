Taylor Swift nimmt in die Songwriters Hall of Fame ein

HQ

Taylor Swift fügt einer bereits vollgepackten Karriere einen weiteren Meilenstein hinzu. Der 36-jährige Popstar wurde in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen und ist damit die zweitjüngste jemals aufgenommene Person, wie die Organisation am Mittwoch bekannt gab. Nur Stevie Wonder, der 33 Jahre alt war, als er 1983 geehrt wurde, war jünger.

Die Aufnahme stellt Swift neben eine generationenübergreifende Gruppe von Musikgrößen, darunter Alanis Morissette, Kenny Loggins und die Kiss-Bandkollegen Paul Stanley und Gene Simmons. Die Zeremonie findet am 11. Juni in New York statt und würdigt Songwriter, deren Werke die populäre Musik seit Jahrzehnten prägen.

Taylor Swift // Shutterstock

Für Swift geht es bei der Anerkennung weniger um die Dominanz der Charts als um die Autorschaft. Von bekenntnishaften Country-Anfängen bis hin zu genreübergreifenden Pop- und Indie-orientierten Alben hat sie einen Katalog aufgebaut, der von narrativer Detailgenauigkeit und emotionaler Präzision geprägt ist. Ihre 14 Grammy-Gewinne, darunter rekordverdächtige vier Alben des Jahres, spiegeln nicht nur kommerziellen Erfolg wider, sondern auch die anhaltende Anziehungskraft ihrer Songwriting-Stimme.

Dieser Einfluss ist in den letzten Jahren nur noch gewachsen. Ihr neuestes Album, The Life of a Showgirl, erzielte die größten Erstwochenverkäufe der modernen Ära, während The Tortured Poets Department auf Platz 1 debütierte und in den USA das Äquivalent von 8 Millionen Alben verkaufte. 2025 beanspruchte Swift zudem ihr gesamtes Backkatalog zurück, ein Schritt, der weithin als Wendepunkt für die Künstlerrechte angesehen wird.

Die 1969 gegründete Songwriters Hall of Fame ehrt Autoren mindestens 20 Jahre nach ihrer ersten kommerziellen Veröffentlichung – eine Schwelle, die Swift schon vor langer Zeit überschritten hat. Was ihre Aufnahme hervorhebt, ist nicht nur, wie jung sie ist, sondern auch, wie vollständig sie den Klang, die Sprache und die emotionale Landschaft einer Generation von Zuhörern definiert hat.