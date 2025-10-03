Taylor Swift macht in ihrem neuesten Album "The Life of a Showgirl" unerwartete Anspielungen auf Real Madrid

HQ

Die Fans von Taylor Swift sind heute begeistert, denn ihr neues Album "The Life of a Showgirl" wurde gerade veröffentlicht. Die Texte der zwölf neuen Songs sind voll von Anspielungen auf Taylors Leben, wie sie mit dem Ruhm umgeht und natürlich ihre Beziehung zu seinem baldigen Ehemann Travis Kelce.

Obwohl es vielleicht nicht zu den populäreren Songs des Albums gehört, das auch eine Zusammenarbeit mit Sabrina Carpenter hat, ist Wish List (stilisiert als Wi$h Li$t) einer der am meisten diskutierten Songs des Albums, da Swift anscheinend ihren Wunsch offenbart, sesshaft zu werden und Kinder mit Jelce zu haben ("Have a couple kids, der ganze Block sieht aus wie du").

Der Song ist eine Liste von Wünschen, einige teuer und ausgefallen, wie ein Oscar oder ein Balenciaga, und andere eher bodenständig, wie "drei Hunde, die sie ihre Kinder nennen". Eines der Dinge, "die sie wollen", wie Taylor singt, ist "ein Vertrag mit Real Madrid".

Dies ist der Vers (bei 1:19):

Sie wollen diese Freiheit, leben abseits des Stromnetzes

Sie wollen diese drei Hunde, die sie ihre Kinder nennen

Und diese gute Brandung, keine Heuchler

Sie wollen alles

Sie wollen einen Vertrag mit Real Madrid

Sie wollen diese Frühlingsferien, die verdammt noch mal beleuchtet waren

Und dann das Video, das aus dem Internet genommen wurde

Sie wollen alles

Swift singt "they should have what they want, they deserve what they want, I hope they get what they want" in einem Song mit einem überraschend direkten Bezug zu Real Madrid, der sowohl Swifties als auch Madridistas überrascht hat. Vielleicht ist es eine Anspielung auf den Auftritt von Taylor im Santiago Bernabéu im Jahr 2024?

Was hältst du von Taylor Swifts "Das Leben eines Showgirls"?

