Taylor Swift kündigt neues Album "The Life of a Showgirl" an

Es sieht so aus, als würde dieser Herbst von der Prinzessin des Pop selbst bestimmt werden, denn Taylor Swift hat ein brandneues Studioalbum enthüllt. Diese neue Musik, die als The Life of a Showgirl bekannt ist, wurde kürzlich in einem Promo-Video für den New Heights -Podcast bestätigt, der von den Fußball spielenden Brüdern Jason und Travis Kelce moderiert wird, von denen letzterer derzeit in einer Beziehung mit Swift ist.

Abgesehen von der Ankündigung haben wir noch keine weiteren Informationen über das Album, aber es gibt bereits Vorbestellungen für die Vinyl-, Kassetten- und CD-Versionen des Albums für die endgültige Veröffentlichung des Albums. Es wurde noch kein Datum dafür festgelegt, aber es wird erwähnt, dass die physischen Exemplare vor dem 13. Oktober ausgeliefert werden, was darauf hindeutet, dass die Veröffentlichung etwa dann stattfinden wird.

Was die Frage betrifft, wann wir weitere Neuigkeiten von Swift über das Album erwarten sollten, wird sie in dieser Woche in der New Heights Episode (die am Donnerstag um 00:00 Uhr BST/1:00 Uhr MESZ erscheint) zu sehen sein, was bedeutet, dass man mit Sicherheit davon ausgehen kann, dass dann weitere Informationen veröffentlicht werden.

