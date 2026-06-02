Taylor Swift kreiert einen neuen Originalsong speziell für Toy Story 5

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In ein paar Wochen werden die Fans in die Kinos strömen, um den fünften Hauptfilm der Toy Story-Saga zu sehen, denn ab dem 17. Juni wird Toy Story 5 offiziell in die Kinos kommen und Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Bullseye und der Rest der Truppe für weitere Streiche zurückkehren.

Die Prämisse dieses nächsten Kapitels dreht sich im Wesentlichen darum, wie die Spielzeuge mit dem Aufstieg der Technologie umgehen und dass jüngere Menschen weniger daran interessiert sind, mit Spielzeug zu spielen, sondern mehr von Tablets, Smartphones und anderen Geräten als Unterhaltungsquelle fasziniert sind.

Während wir bald sehen werden, wie sich das alles entwickelt, wenn der Film Premiere feiert, wurde nun bekannt, dass Toy Story 5 auch der Ort sein wird, um Taylor Swifts neuesten Song zu hören, da der unglaublich beliebte Musiker mit Pixar zusammengearbeitet hat, um einen Track namens "I Knew It, I Knew You" zu kreieren. die im Film verwendet werden.

Für diejenigen, die das Lied vor der Premiere des Films hören möchten, wird der Titel bereits diesen Freitag, den 5. Juni, veröffentlicht – notieren Sie ihn also in Ihren Kalender.

Swift hat außerdem eine Stellungnahme zu diesem Track veröffentlicht und erklärt: "Ich habe immer davon geträumt, für diese Figuren schreiben zu dürfen, die ich seit meiner fünfjährigen Kindheit und dem ersten Toy Story-Film geliebt habe. Ich habe mich sofort in Toy Story 5 verliebt, als ich das Glück hatte, es in seinen frühen Phasen zu sehen, und ich habe dieses Lied geschrieben, sobald ich von der Vorführung nach Hause kam. Manchmal weiß man es einfach, oder?"

Freust du dich auf Toy Story 5 ? Einen Trailer zum Film könnt ihr hier sehen.