Taylor Swift enthüllt offiziell das Album The Life of a Showgirl, das im Oktober erscheint

Vor ein paar Tagen berichteten wir über die überraschende Enthüllung des 12. Albums von Taylor Swift, wobei die Popstar im Podcast New Heights (der gemeinsam von ihrem Partner Travis Kelce, Tight End bei den Kansas City Chiefs, betrieben wird) zu Gast war, und nun können wir dem noch etwas hinzufügen, da die vollständige Enthüllung stattgefunden hat.

The Life of a Showgirl, wie das Album genannt wird, wurde vollständig präsentiert, und wir wissen jetzt auch, dass es am 3. Oktober weltweit erscheinen wird. Anscheinend wird es 12 Tracks enthalten (obwohl es noch mehr sein könnten, wer weiß), und einer davon beinhaltet eine Zusammenarbeit mit der aktuellen Pop-Sensation Sabrina Carpenter. Die Trackliste ist wie folgt:



The Fate of Ophelia

Elizabeth Taylor

Opalite

Father Figure

Eldest Daughter

Ruin the Friendship

Actually Romantic

Wi$h Li$t

Wood

CANCELLED!

Honey

The Life of a Showgirl (Feat. Sabrina Carpenter)



Da das Album auf dem Weg ist, könnt ihr bereits eine Reihe verschiedener Versionen über eine Reihe verschiedener Medien und Plattformen vorbestellen, und das alles über die Website des Popstars.