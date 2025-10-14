Taylor Swift enthüllt neue 6-teilige Dokuserie "Eras Tour", die auf Disney+ veröffentlicht werden soll

HQ

Wenn Sie dachten, Taylor sei fertig damit, Schlagzeilen zu machen, nachdem sie diesen Monat "The Life of a Showgirl" veröffentlicht hat, haben Sie sich völlig geirrt. Der Popstar präsentiert ihre jüngste Eras-Tour mit einem neuen Look in einer Dokumentarserie, die auf Disney+ zu sehen ist.

Wie im Trailer unten zu sehen ist, erwies sich Taylors letzte Tour als absoluter Gigant für Live-Musik. In den sechs Episoden werden wir nicht nur Momente auf der Bühne sehen, sondern auch einen Blick hinter die Kulissen von Swifts Höhen und Tiefen während der Tour werfen, mit einigen prominenten Gastauftritten.

Es wird auch einen filmischen Blick auf die letzte Show der Eras Tour geben, mit Musik von Taylors vorherigem Album The Tortured Poets Department. Erwarten Sie, dass der Swiftie in Ihrem Leben am 12. Dezember den Fernseher übernimmt, wenn diese Dokumentation ausgestrahlt wird.

HQ

Werbung: