Taylor Sheridan und Peter Berg werden die Hauptrollen in dem Live-Action-Film spielen Call of Duty

Auch wenn wir vielleicht nicht Steven Spielberg dahinter haben, haben wir einige Hollywood-Veteranen, die den Live-Call of Duty Action-Film bei Paramount entwickeln. Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan und Peter Berg werden die Regie bei dem kommenden Film führen, der die Militär-Shooter-Serie von Activision auf die große Leinwand bringt.

Laut Deadline werden Sheridan und Berg den Film gemeinsam schreiben, und Berg wird mit der Regie des Films beauftragt. Mit ihrer gemeinsamen Erfahrung bei Filmen wie dem Oscar-nominierten Film "Hell" oder "High Water" und "Wind River" haben Sheridan und Berg sicherlich eine Geschichte, und beide haben in der Vergangenheit auch einige erstklassige Serien und Filme produziert.

Berg scheint besonders geeignet für das Erlebnis zu sein, das ein Call of Duty Film bieten sollte, da er Credits in Filmen wie Lone Survivor, The Kingdom, Mile 22, Battleship, Patriots Day und mehr hat. Als eines der erfolgreichsten Videospiel-Franchises aller Zeiten ist der Druck groß, den Call of Duty Film richtig hinzubekommen, und es scheint, dass Paramount alles in seiner Macht Stehende tun wird, um sicherzustellen, dass diese Adaption ins Schwarze trifft.