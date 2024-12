Taylor Sheridan trifft mit Landman auf Paramount+ schwarzes Gold

HQ

Taylor Sheridan, die kreative Kraft hinter Yellowstone, hat mit Landman: A Crude Business wieder einen Volltreffer gelandet. Die Serie mit Billy Bob Thornton in der Hauptrolle hat Rekorde gebrochen und ist die meistgesehene Premiere in der Geschichte von Paramount+ geworden und hat laut Collider in nur vier Wochen atemberaubende 14,9 Millionen Zuschauer angezogen.

Angesiedelt im Herzen des texanischen Ölbooms, taucht Landman tief in Familiendramen, persönliche Kämpfe und Machtspiele der Konzerne ein. Thornton glänzt als Tommy Norris, ein vom Pech verfolgter Ölmann, der mit einem Berg von Schulden, einer chaotischen Scheidung und einem unerbittlichen Chef, gespielt von Jon Hamm, jongliert. Mit einer All-Star-Besetzung, darunter Demi Moore und Ali Larter, bietet die Show eine Mischung aus Mut und Charme, die das Publikum süchtig macht, auch wenn die Kritiker über den skurrilen Ton geteilter Meinung sind.

Sheridans Talent für das Geschichtenerzählen ist hier in vollem Gange – große Landschaften, fehlerhafte Charaktere und Dilemmata, die uns nahe kommen. Wie seine anderen Hits (Yellowstone, 1883, 1923, Tulsa King) fängt Landman den Geist der Widerstandsfähigkeit und des Ehrgeizes ein, der sich so amerikanisch anfühlt wie Apfelkuchen. Es ist kein Wunder, dass die Fans immer wieder zurückkommen, um mehr zu erfahren.

Mit seinen packenden Wendungen und überlebensgroßen Charakteren beweist Landman, dass Sheridan einen Lauf hat. Aber was ist Ihre Meinung – warum scheinen seine Geschichten immer den Nerv der Zuschauer zu treffen?