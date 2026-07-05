Taylor Sheridan spricht offen über Kevin Costners Schock Yellowstone Ausstieg

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Als bestätigt wurde, dass Kevin Costner ausscheiden würde Yellowstone, gab es viele Berichte und Berichte, die behaupteten, dies liege an kreativen Differenzen zwischen dem Oscar-prämierten Star und der Schöpferin Taylor Sheridan. Hat Costner seinen Platz überschätzt und auf ein höheres Gehalt gedrängt, wollte er eine größere Rolle hinter der Kamera, gab es einen Streit zwischen Costner und Sheridan? Berichte erzählen verschiedene Geschichten, aber nun ist Sheridan herausgetreten und hat seine Wahrheit ausgesprochen.

In einem Auftritt im The Bill Simmons Podcast erwähnte Sheridan, dass Costner eigentlich nur drei Staffeln Teil der Yellowstone Maschine sein sollte, bevor er den Staffelstab an seinen Sohn weitergab und dann die Handlung darauf verschob, ob der Sohn die berühmte Ranch behalten oder verlieren würde. Die Serie wurde jedoch enorm populär, und viel Zeit wurde darauf verwendet, Lücken zu füllen, was Costners Aufenthalt verlängerte, bis er gehen musste.

Vollständig erklärte Sheridan: "Die Vorstellung, einen Hit aufzugeben, bevor ihm der Saft ausgegangen ist, ist einem Netzwerk sehr fremd. Schließlich kam Kevin an den Punkt, an dem er sagte: "Ich muss mein eigenes Ding machen." Aber ursprünglich hatten wir gemeinsam geplant, dass es drei Staffeln sind und dann der Staffelstab übergeben wird – weil wir dort eine Weile stehen mussten, und ich denke, das war ziemlich offensichtlich."

Vielleicht war es am besten, sicherzustellen, dass die Serie weiterentwickelt wird und sich nicht zu sehr an bestehende Charaktere und Handlungsstränge bindet. Trotzdem, was halten Sie von Costners AbgangYellowstone von Costner?