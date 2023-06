Taylor Sheridan sagt, dass die Yellowstone-Fortsetzung eine eigenständige Geschichte sein wird

HQ

Aufgrund des anhaltenden Writers Guild of America-Streiks und einer Liste anderer externer Faktoren ist das Yellowstone-Franchise auf eine kleine Produktionshürde gestoßen. Staffel 2 von 1923 hat die Dreharbeiten gestoppt, und es gibt keine genaue Ahnung, wann Yellowstone Staffel 5 abgeschlossen sein wird oder wann die geplante Fortsetzung mit Matthew McConaughey in der Hauptrolle eintreffen wird. In Bezug auf Letzteres hat Schöpfer Taylor Sheridan jedoch im Rahmen eines Interviews mit The Hollywood Reporter ein wenig darüber gesprochen, wie das aussehen wird.

Auf die Frage, ob McConaughey die Führung der Serie übernehmen würde, fügte er hinzu: "Er scheint eine natürliche Ergänzung zu sein. Wir haben im Laufe der Jahre ein paar Gespräche geführt und ein paar Ideen ausgetauscht. Dann fing er an, Yellowstone zu beobachten und reagierte darauf. Er sagte: 'Das will ich machen.' Und damit meinte er das Eintauchen in eine raue Welt, die auf die moderne Welt trifft. Und dann habe ich gesagt: 'Kumpel, das können wir machen.'"

Im Anschluss daran neckte Sheridan, wie diese Fortsetzung aussehen könnte, und erklärte: "Meine Idee eines Spin-offs ist die gleiche wie meine Vorstellung von einem Prequel – lesen Sie hinein, was Sie wollen."

Was dies bedeutet, bestätigte Sheridan, dass es sich um eine eigenständige Geschichte handeln wird, eine, die wir wahrscheinlich auf 1883 und 1923 für Ähnlichkeiten schauen können. In Bezug auf den Zeitplan für diese Fortsetzung bestätigte Sheridan jedoch, dass sich die Show noch in einem frühen Stadium befindet und dass er bisher nur "die breitesten Züge" ausgearbeitet hat.