Taylor Kitsch und Betty Gilpin versuchen in American Primeval in einem gesetzlosen Wilden Westen zu überleben

Netflix hat seinen Zeitplan für die Dezember- und Weihnachtszeit im Grunde sortiert, was bedeutet, dass der Streamer seine Aufmerksamkeit nun auf das neue Jahr und insbesondere auf den Januar richtet. Kürzlich haben wir über die Rückkehr von Philomena Cunk berichtet und jetzt können wir hinzufügen, dass der Streamer bald auch eine actiongeladene Serie bringen wird.

Es wird unter dem Namen American Primeval bekannt sein und ist eine limitierte Serie, in der Taylor Kitsch und Betty Gilpin zwei Personen spielen, die versuchen, in einem gesetzlosen Wilden Westen zu überleben. Die Serie wird sich über sechs Episoden erstrecken, wenn sie am 9. Januar debütiert, und wie in der genauen Inhaltsangabe der Handlung angegeben, erfahren wir:

"Das ist Amerika, 1857. Oben ist unten, Schmerz ist überall, und Unschuld und Ruhe verlieren den Kampf gegen Hass und Angst. Der Friede ist die schrumpfende Minderheit, und nur sehr wenige besitzen Gnade – noch weniger kennen Mitgefühl. In diesem wilden Land gibt es keinen sicheren Hafen, und nur eines zählt: Überleben. American Primeval ist eine fiktionalisierte Dramatisierung und Untersuchung des gewaltsamen Zusammenpralls von Kultur, Religion und Gemeinschaft, während Männer und Frauen um die Kontrolle über diese Welt kämpfen und sterben. Das Ensemble erzählt eine Geschichte von dem Opfer, das alle zahlen müssen, wenn sie sich entscheiden, die gesetzlose und brutale Grenze zu betreten."

Um zu sehen, ob American Primeval auf Ihrer Beobachtungsliste stehen sollte, sehen Sie sich unbedingt den Trailer und das Poster der Serie unten an.