Taylor Kitsch übernimmt das Ruder in der Prequel-Serie von The Terminal List, Dark Wolf

Nachdem sich The Terminal List als großer Erfolg unter den Abonnenten von Prime Video erwiesen hatte, dauerte es nicht lange, bis Amazon und Prime Video lange erforschten, wie sie das Universum weiter erweitern könnten. Die ultimative Lösung bestand darin, eine Prequel-Serie zu entwickeln, die Chris Pratts James Reece zurückbrachte, sich aber hauptsächlich auf Taylor Kitschs Charakter des Ben Edwards konzentrierte, der in der Hauptserie ein düsteres Ende fand.

Es stellt sich heraus, dass wir eher früher als später sehen werden, wie sich diese Idee entwickelt hat, da The Terminal List: Dark Wolf voraussichtlich am 27. August am Prime Video eintreffen wird. Vor diesem Datum wurde der erste Teaser für die Serie veröffentlicht und eine Geschichte angeteasert, die zu enthüllen scheint, wie Ben Edwards in das üble Geschäft der Arbeit für die CIA verwickelt wurde, etwas, das ihn in Konflikt mit seinem ehemaligen Captain und engen Freund Pratt's Reece brachte.

Was die Handlung betrifft, so wird uns gesagt: "The Terminal List: Dark Wolf ist eine Prequel-Serie mit einer Ursprungsgeschichte, die Ben Edwards auf seiner Reise von den Navy SEALs bis zur geheimen Seite der CIA-Spezialoperationen begleitet. Die Serie ist ein Spionagethriller, der die dunkle Seite der Kriegsführung und die damit verbundenen menschlichen Kosten erforscht."

Ansonsten wird darauf hingewiesen, dass die Serie zusammen mit Militärveteranen gedreht wird, um sie noch authentischer zu machen, und was die zusätzlichen Stars betrifft, so können wir davon ausgehen, dass Tom Hopper neben Luke Hemsworth, Dar Salim und Robert Wisdom auftreten wird.

The Terminal List: Dark Wolf wird am Prime Video am 27. August mit einer Premiere von drei Episoden erscheinen und dann wöchentlich neue Episoden anbieten, bis die letzte Episode am 24. September erscheint.