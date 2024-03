Was ist los mit all den Spielen, die gewöhnliche und, wie man meinen könnte, etwas triviale Alltagsaktivitäten simulieren? PowerWash Simulator, Bus Simulator, Garden Simulator, Farming Simulator, Truck Simulator und ja, es gibt auch ein Teacher Simulator. Einige der oben genannten sind ziemlich unterhaltsam (ja, wir schauen dich an PowerWash Simulator ) und jetzt ist eine neue da, Taxi Life: A City Driving Simulator, wo du zu Recht Taxifahrer sein musst. Es fällt jedoch nicht in die Kategorie "unterhaltsam".

Taxi Life: A City Driving Simulator wird von Simteract entwickelt, einem ursprünglich Softwareunternehmen, das Trainingssimulatoren unter anderem für die Ausbildung von Lokführern in den USA entwickelt hat. Seit 2018 haben sie die Erfahrungen, die sie mit Simulatoren gesammelt haben, in die Spieleindustrie gebracht, wo sie hinter Train Life: A Railway Simulator und jetzt Taxi Life: A City Driving Simulator zurückgeblieben sind.

In Barcelona muss man Karriere als Taxifahrer machen und die Stadt wurde mit mehr als 460 Kilometern Straßen und Wegen bis ins kleinste Detail nachgebildet. Ihre Aufgabe ist es natürlich, Kunden abzuholen, sie an ihren Bestimmungsort zu bringen, und es ist wichtig, dass sie glücklich und zufrieden sind, denn glückliche Kunden sind großzügige Kunden.

Auf dem Weg dorthin müssen Sie darauf achten, sich an die Verkehrsregeln zu halten, mit dem Kunden über alles und jedes zu sprechen, das Auto sauber und ordentlich zu halten, seine Wünsche zu erfüllen, z. B. die Temperatur im Auto anzupassen und natürlich daran zu denken, es zu tanken und zu reparieren, wenn etwas kaputt geht. Dies geschieht in Ihrer Garage, wo Sie auch neue Autos kaufen, Ihre Autos mit neuen Bremsen, Reifen und einem zweiten Getriebe ausstatten sowie sie unter anderem mit neuen Polstern, glänzenden Felgen, neuen Taxischildern und neuen Lackierungen ausstatten können.

Das hört sich alles großartig an, aber es beginnt alles auseinander zu fallen, wenn man anfängt, durch die Stadt zu fahren. Das große Problem ist die künstliche Intelligenz, die sowohl bei anderen Autofahrern als auch nicht zuletzt bei Fußgängern entschieden fehlt. Das kann dazu führen, dass andere Autofahrer an einer grünen Ampel anhalten, weil sie denken, dass ihnen etwas im Weg steht, was natürlich zu einem Stau führt. Es kann auch den gegenteiligen Effekt haben, da sie eine rote Ampel überfahren und in die Seite Ihres Autos krachen könnten, und der Kunde ist darüber nicht glücklich - was schlecht für das Geschäft ist, denn denken Sie daran, dass zufriedene Kunden großzügige Kunden sind.

Noch kritischer sind die Fußgänger, die direkt vor Ihrem Taxi laufen (oder sogar einen Moonwalk machen), und wenn Sie sie anfahren, werden Ihre Kunden so unglücklich sein, dass sie das Auto verlassen, ohne zu bezahlen - und Sie erhalten eine Geldstrafe, wenn Sie den Fußgänger anfahren. Es ist extrem ärgerlich, seine Fahrt (und damit Geld) zu verlieren und ein Bußgeld zu bekommen, weil ein Fußgänger plötzlich beschließt, direkt vor Ihr Auto zu laufen - und das passiert ziemlich oft.

Wenn du es schaffst, nicht ständig Fußgänger niederzumähen, verdienst du XP und Geld, wodurch du Zugang zu verschiedenen Vergünstigungen und neuen Autos erhältst, und in dem Moment, in dem du dein zweites Auto kaufst, kannst du anfangen, neue Fahrer einzustellen. Sie müssen sich entscheiden, in welchen Teil der Stadt Sie fahren und zu welcher Tageszeit Sie fahren möchten. Einige der Fahrer sind effizient und verdienen Geld für die Werkstatt, während andere ständig krank sind, ein Chaos anrichten oder die Autos kaputt machen, so dass sie ständig repariert werden müssen - in diesem Fall ist es wahrscheinlich am besten, sie zu entlassen und jemand anderen einzustellen, um zu sehen, ob sich die Dinge verbessern.

Die Grafiken in Taxi Life: A City Driving Simulator sind eigentlich ganz nett. Die Innenräume Ihrer Autos sind sehr detailliert und die Autos sind gut modelliert. Etwas anders verhält es sich mit den anderen Autos in der Stadt, die etwas kantig und rau sind und da Taxi Life keine offiziellen Automarkenlizenzen hat, sieht man keine "echten Autos" auf den Straßen, aber man kann die meisten deutlich erkennen - ich habe Autos gesehen, die einem Audi A3 sehr ähnlich sehen, Fiat 500 und ein Citroën C3. Leider gibt es nicht viele verschiedene Typen, so dass es immer wieder die gleichen Autos sind, die man auf der Straße sieht.

Wenn Sie schon einmal in Barcelona waren, werden Sie viele der Gegenden wiedererkennen, mit den schönen Gebäuden, Parks, Denkmälern und anderen Dingen in der Stadt. Der technische Teil ist jedoch ein wenig fragwürdig, da die Grafik von Zeit zu Zeit einige offensichtliche Ruckeln gibt, tatsächlich kann die Grafik bis zu 1-2 Sekunden stillstehen, bevor sie fortgesetzt wird - das passiert oft und obwohl es sich nicht direkt auf das langsame Gameplay auswirkt, ist es nicht schön anzusehen.

Taxi Life: A City Driving Simulator ist genau wie die anderen Spiele in diesem Genre, ein ruhiges Spiel, bei dem Sie sich zurücklehnen und entspannen können. Die Ruhe kann jedoch durch diese lästigen Fußgänger auf eine harte Probe gestellt werden, was Ihren Blutdruck auf ein leicht gefährliches Niveau ansteigen lassen kann.

Taxi Life: A City Driving Simulator ist genauso eintönig wie viele der anderen Lebenssimulatoren, die ich eingangs erwähnt habe. Aber das ist wahrscheinlich die Stärke dieser Spiele, dass man immer wieder das Gleiche macht und das ist es, was diese Spiele so chillig und beliebt macht, dass man in der Wiederholung Ruhe findet. Unser wirkliches Leben ist so hektisch und stressig geworden, dass wir uns stattdessen hinsetzen und die ruhigeren und trivialeren Momente des Lebens spielen, und das ist auch bei Taxi Life: A City Driving Simulator der Fall.

Taxi Life: A City Driving Simulator ist von Natur aus etwas anspruchsvoller als beispielsweise ein Zugsimulator, denn es gibt Verkehr, Verkehrsregeln, kaputte Ampeln, Baustellen und viele andere Dinge, die man beachten muss, aber das große Problem ist, wie bereits erwähnt, die künstliche Intelligenz und sie ist tatsächlich in einem solchen Ausmaß, dass sie das Gameplay beeinträchtigt.

Es fällt uns schwer, Taxi Life: A City Driving Simulator in seiner jetzigen Form zu empfehlen. Hier gibt es Potenzial, aber die Entwickler müssen die KI in den Griff bekommen, denn so wie sie jetzt ist, ruiniert sie einen großen Teil des Spielerlebnisses.