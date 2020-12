Taxi Chaos will im Februar Crazy Taxi neu erfinden

Crazy Taxi ist eines der hektischsten Funracer der Neunzigerjahre, doch abgesehen von einem PSP-Ableger in 2007 sind seit Jahren keine Kunden mehr mit dem kultigen Rennspiel-Franchise befördert worden. Team6 Game Studios erarbeitet deshalb das Nächstbeste, ein eigenes Projekt namens Taxi Chaos. Sie wollen einen modernen Nachfolger des Kulttitels erschaffen und Spielern auf diese Weise die Faszination vom abgefahrenen Fahrgasttransport aufzeigen. Passagiere bei hohen Verkehrsaufkommen in Windeseile an ihr Fahrtziel zu befördern und dabei brandgefährliche Abkürzungen zu nutzen, das könnte den Fans des alten Games doch sicher wieder Spaß bereiten.

