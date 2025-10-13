Tavern Keeper startet endlich im Early Access am 3. November

Greenheart Games, das Studio hinter dem äußerst beliebten Game Dev Tycoon, arbeitet seit über einem Jahrzehnt an seinem nächsten Simulator. Tavern Keeper kombiniert eine Mischung aus Comedy, Fantasy, dem Führen eines Unternehmens, dem Aufbau von Basen und mehr in einem charmanten Trank und steht kurz vor der Veröffentlichung im Early Access.

Wie im neuen Trailer bestätigt, erscheint Tavern Keeper am 3. November im Early Access auf Steam. Vor der Veröffentlichung des Spiels im Early Access kann eine neue Demo auf der Store-Seite vor dem Steam Next Fest Ende dieses Monats gefunden werden.

Wir hatten letztes Jahr auf der Gamescom die Gelegenheit, uns Tavern Keeper anzusehen, und wir waren ziemlich beeindruckt von dem gemütlichen, einladenden Stil des Spiels, der einen dazu brachte, einfach weiterzuspielen. Macht euch bereit, in diesen kalten Winternächten ein paar Stunden in die Instandhaltung und Perfektionierung eurer Taverne zu investieren.