Tavern Keeper Hands-On Preview: Der wahre mittelalterliche Fantasy-Traum

Einmal, bevor mich der Druck und die Schnelllebigkeit des Lebens einholten, liebte ich eine gute Simulation. Zoo Tycoon war mein Ding und ich war bereit, Stunden damit zu verbringen, jeden Zentimeter jedes Geschäfts oder Zuhauses zu perfektionieren, an dem ich an einem Simulationsspiel arbeitete. Da ich jedoch weiß, dass sie einfach mehr Zeit in Anspruch nehmen als ich heutzutage, habe ich meistens meine alten Lieblingssims in meiner Steam-Bibliothek sitzen, so wie Bilbo Beutlin den Ring auf dem Regal über dem Kamin aufbewahrt.

Nachdem ich Tavern Keeper gespielt hatte, fühlte ich mich wieder wie ein liebenswerter, gemütlicher Sim. Die mittelalterliche Fantasy-Lebenssimulation von Greenheart Games ist genau das, was sie verspricht. Du bist ein Tavern Keeper und hast die Aufgabe, deine eigene Fantasy-Taverne zu betreiben und zu pflegen. Wie viele andere Fantasy-Welten ist auch diese voller Helden, Orks, Elfen und vieler anderer seltsamer Dinge, die man in diesem Genre erwarten würde, aber obwohl du der Protagonist der Geschichte bist, bist du kein traditioneller Held. Nur ein einfacher Geschäftsmann, der versucht, jeden Tag zu überstehen, ohne dass etwas schief geht.

Wie Sie sich wahrscheinlich vorstellen können, beginnen Sie in Tavern Keeper mit wenig mehr als einem Wasserhahn und einer kleinen Sitzgelegenheit. Glücklicherweise werden diese Dinge mit der schmuddeligen Wohnung geliefert, die Sie gerade gekauft haben, und sobald Sie Ihren ersten Mitarbeiter eingestellt haben, sind Sie für das Geschäft geöffnet. Dinge wie zusätzliche Räume, verschiedene Arten von Bier, Freizeitaktivitäten wie Darts und seltsame Dekorationen kommen alle mit der Zeit, wenn Ihr Geld wächst, und es bietet einen ziemlich einfachen Weg zum Erfolg, der es Ihnen ermöglicht, Ihre Taverne in dieser frühen Phase zu erweitern, ohne dass zu viele Systeme auf Sie geworfen werden. Wir können hier nicht für das spätere Spiel sprechen, da wir nur eine kurze Zeitspanne mit Tavern Keeper hatten, aber ohne eine Überlastung der Systeme im Gesicht, sobald man anfängt, gab uns das Spiel eine reibungslose und optimierte Einführung.

Das soll nicht heißen, dass es nichts zu tun gibt, außer deinem neuen Ork-Söldner dabei zuzusehen, wie er um die Tische stolpert und Befehle entgegennimmt. Neben separaten Zielen, die du erhältst, wenn deine Taverne wächst, kannst du auch den Besuch einer besonderen Art von Reisenden erhalten (oder ertragen müssen). In der Demo trafen wir einen gepanzerten Ritter, der sich für einen Helden hielt und nach einer würdigen Aufgabe suchte, um seine Tapferkeit unter Beweis zu stellen. An dieser Stelle hat Tavern Keeper sein Gameplay verändert, indem es ein großes Buch in der Mitte des Bildschirms öffnete und es uns ermöglichte, bestimmte Dialogoptionen auszuwählen, um mit dem Ritter fertig zu werden. Indem ich meine Vergangenheit in der Gastfreundschaft kanalisierte und mich daran erinnerte, was für ein Kunde dieser Ritter war, gab ich ihm keine Zeit, zerstörte seine Träume, sondern stellte sie dann ein wenig wieder her, indem ich ihm sagte, dass seine große Bestimmung erreicht werden könnte, indem er etwas so Einfaches tat, wie in meiner Taverne zu sitzen und zu trinken.

Diese Momente, die zwischen den Spielabschnitten eingestreut wurden, ermöglichten es Tavern Keeper, sich nie langweilig zu fühlen. Neben dem Hauptspiel gibt es auch einen sehr detaillierten Creator, mit dem die Leute ihre Tavernen nach Belieben würzen können. Während der Demo wurden uns einige Beispielkreationen von Fans gezeigt, die viel talentierter waren als meine Wenigkeit, die es geschafft haben, alles zu machen, von einem riesigen Alchemie-Setup über einen D&D-Tisch bis hin zu einem Spieltisch, komplett mit "Karten", die tatsächlich aus winzigen Teppichen hergestellt wurden. Es gab zwar einen Haufen Anpassungsoptionen, aber das Hinzufügen von so etwas ermöglicht es den Spielern, ihre persönliche Note in eine Taverne zu bringen, und für diejenigen, die sich bei der Dekoration jedes Quadratzentimeters ihres Geschäfts verlieren möchten, bietet Tavern Keeper sicherlich die Kapazität dafür.

Es wäre zwar schön gewesen zu sehen, wie sich die Taverne und das Gameplay nach der Demo, die wir gespielt haben, entwickeln würden, aber am Ende konnten wir unser Geschäft in die Luft jagen, was an sich schon befriedigend war. Tavern Keeper ist ein gemütlicher, einfacher Simulator, bei dem Sie, obwohl Sie ein Unternehmen führen, nicht eingeschaltet sein müssen, um Ihre Kunden zufrieden zu stellen. Es ist keines dieser Spiele, bei denen es wirklich nur ein zweiter Mikromanagement-Job ist, sondern es fühlt sich stattdessen wie eine Flucht in das an, was viele von uns tun würden, wenn wir tatsächlich in einem Fantasieland leben würden.

