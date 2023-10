Tausende von Menschen haben vorgesprochen, um die neue Stimme von Rick and Morty zu sein

HQ

Nach der Entlassung von Justin Roiland Anfang des Jahres hatten die Showrunner von Rick and Morty eine ziemliche Aufgabe vor sich. Einen Ersatz für Roiland zu finden - der bis zu diesem Zeitpunkt die einzige Stimme war, von der die Fans dachten, dass sie sie jemals hinter den Charakteren hören würden - war keine leichte Aufgabe.

Wie The Hollywood Reporter berichtet, dauerte es 6 Monate, bis die neuen Stimmen in Harry Belden (Morty) und Ian Cardoni (Rick) gefunden wurden. Showrunner Scott Marder sagte in einem Interview, dass sie Tausende von potenziellen Schauspielern gehört haben.

"Es ging fast so weit, dass wir darüber diskutierten, eine globale Hotline einzurichten, obwohl wir wussten, dass es am Ende ein Streich sein würde." sagte Marder. "Wir hatten das Gefühl, dass wir so weit gehen mussten. Es war schwieriger, als wir dachten. Ich dachte, es wäre einfacher gewesen. Rick war viel schwieriger, als ich erwartet hatte. jeder klang wie Macho Man, Randy Savage oder wie ein Cousin von ihm. Niemand klang genau wie Rick."

Der Co-Schöpfer der Serie, Dan Harmon, sprach über die Herausforderungen, jemanden zu casten, der genau wie Rick klingt, ohne nur ein oder zwei Zeilen schreiben zu können.

"Es ist eine Sache, einen Eindruck zu vermitteln – kann man George W. Bush genauso gut wie Dana Carvey machen, aber kann man es dann tun, wenn man nicht sagt: 'Ich werde es nicht tun.' Es war der Versuch, dieses verrückte Gleichgewicht zu finden; Diese Figur muss wütend, traurig, mutlos und all diese Dinge sein."

Cardoni wurde früh entdeckt, aber Belden brauchte viel länger. So oder so, es scheint, dass die Mehrheit der Fans mit der Änderung zufrieden ist oder sie nicht bemerkt hat.

Was haltet ihr von den neuen Rick and Morty-Stimmen?