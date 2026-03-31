Tausende US-Fallschirmjäger werden in den Nahen Osten entsandt

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Tausende Fallschirmjäger der US-Armee der 82. Luftlandedivision sind im Nahen Osten angekommen und haben die amerikanische Militärpräsenz erheblich erweitert, da der Krieg mit dem Iran in eine neue Phase eintritt.

Der Einsatz verstärkt einen breiteren Aufbau, der bereits Tausende von Marines, Marineeinheiten und Spezialeinheiten umfasst, die in den letzten Wochen in die Region entsandt wurden. Beamte erklärten, die Truppen sollen die operative Flexibilität erhöhen, obwohl noch keine endgültige Entscheidung über die Entsendung von Bodentruppen im Iran getroffen wurde.

Mögliche Missionen, die in Betracht gezogen werden, umfassen die Sicherung von Schifffahrtswegen durch die Straße von Hormus, die Gewinnung sensibler nuklearer Materialien oder sogar die Eroberung der Insel Kharg, die den Großteil der iranischen Ölexporte abwickelt.

Während Beamte betonen, dass der Einsatz vorsorglich ist, unterstreicht die Präsenz von Elite-Luftlandekräften das wachsende Risiko einer Eskalation, insbesondere da jede Bodenoperation im Iran erhebliche militärische und politische Folgen haben würde.