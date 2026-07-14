Tausende "rudern" in Oslo, um Norwegens historischen Weltcup-Lauf zu feiern

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Während die Weltmeisterschaft 2026 ein einigermaßen vorhersehbares Ende haben wird (wer auch immer gewinnt, wird eines der vier Top-Teams im FIFA-Ranking sein), war Norwegen eine der großen Überraschungen des Wettbewerbs: In nur ihrem vierten Auftritt in der Geschichte (in den meisten Jahren qualifizieren sie sich nicht), Norwegen, ein Land mit etwa 5,6 Millionen Einwohnern, erreichten schließlich das Viertelfinale, besiegten dabei Brasilien und schieden in einem sehr engen Duell gegen England aus, wobei sie das Spiel oft dominierten, aber ohne Glück auf ihrer Seite hatten.

Die norwegische Nationalmannschaft ist nach Hause zurückgekehrt, doch keineswegs als Enttäuschung für ihre Ausscheidung zu sehen, begrüßten die Norweger ihre Spieler als Helden und veranstalteten eine Parade, an der Tausende (geschätzt über 100.000) auf den Straßen Oslos teilnahmen, als hätten sie den Pokal gewonnen, und nahmen an einem letzten "Wikinger-Row" unter Kronprinz Håkon teil.

Martin Odegaard, Norwegen-Kapitän, sagte, dass sich das niemand eingebildet habe. "Die Unterstützung, die wir in den USA und hier zu Hause in Norwegen erhalten haben, hat alle Erwartungen übertroffen. Es war absolut unglaublich zu sehen."