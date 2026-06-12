Tausende protestieren in Mexiko während der Eröffnung der Weltmeisterschaft: Lehrer und Familien von vermissten Personen in Drogenkriegen

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Die erfolgreiche Eröffnung der Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko-Stadt und Guadalajara fiel mit Protesten und Bürgerunruhen gegen die Regierung zusammen, in der Hoffnung, jetzt mehr Sichtbarkeit zu gewinnen, da die ganze Welt den Fußballwettbewerb verfolgt, in einer Reihe von Demonstrationen, die in Zusammenstößen mit der Polizei endeten.

Am Donnerstag marschierten Tausende Lehrer und Aktivisten zum ikonischen Azteca-Stadion in Mexiko-Stadt und blockierten die Hauptstraßen der Stadt, während Tausende Menschen zum Stadion zogen, und forderten höhere Löhne und die Abschaffung des Pensionsgesetzes. Die Demonstration war eine von vielen aus den letzten Tagen, wobei einige in den Tagen vor dem Turnier auf dem Zócalo-Platz campierten und einige Fälle von Bürgerunruhen und Straßensperrungen bestanden. Die Bewegungen wurden von CNTE, einem dissidenten Flügel der mexikanischen Lehrergewerkschaft, organisiert.

Auch andere Gruppen organisierten am Tag der Eröffnungsspiele der Weltmeisterschaft Proteste zu Themen, die nichts mit dem Wettbewerb zu tun hatten, aber mit dem Ziel, von der gestiegenen Zahl an Reportern zu profitieren. Laut Reuters waren am Donnerstag mindestens sechs Proteste geplant, mit Zusammenkünften von Arbeitern aus dem Gesundheitswesen, Transport, Gefängnissen, Öl- und Stromunternehmen oder Landwirten.

Eine der größeren Demonstrationen richtete sich gegen das Nichtstun der Bundesregierung in der Krise der Vermissten aufgrund von Drogenkartellkriegen. Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum, die nicht an dem Spiel teilnahm und auch keinem Spiel antreten wird, da sie ihr VIP-Ticket verlosen wollte, wurde von einer jungen indigenen Frau gewonnen.