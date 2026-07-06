Tausende Menschen marschieren in Teheran bei der Beerdigung von Ali Khamenei und fordern Rache an den USA und Israel

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Die einwöchige Beerdigung des iranischen Obersten Führers Ali Khamenei, der am 28. Februar von den Vereinigten Staaten und Israel getötet wurde und damit den laufenden Krieg mit dem Iran auslöste, hatte am Montag ihren größten Tag mit einer zwölfstündigen Reise durch die Straßen Teherans. Es ist die größte Aktion der Woche, mit religiösen Akten täglich in mehreren iranischen Städten, und sie wird später in dieser Woche nach Irak verlagern.

Große Horden von Trauergästen, die zu Hunderttausenden gezählt werden, begleiten die Särge in Prozession, tragen auch vier seiner Familienmitglieder, die ebenfalls bei den Luftangriffen getötet wurden, viele fordern Rache an den Vereinigten Staaten und tragen Plakate mit Bildern von US-Präsident Donald Trump, US-Vizepräsident JD Vance und US-Verteidigungsminister Pete Hegseth. und Israels Premierminister Benjamin Netanjahu, mit Texten wie "Es wird Blut geben", so Reuters.

Der iranische Armeechef, Generalmajor Amir Hatami, sagte, dass "diejenigen, die dieses Verbrechen begangen haben, wissen müssen, dass die Nation Iran und wir alle niemals aufhören werden, Gerechtigkeit zu streben und zu fordern", so Irans staatliches Press TV über Al Jazeera.

Über alle Gesetze hinweg wird geschätzt, dass Millionen Menschen im Iran und im Irak um den Ayatollah trauern werden. Das letzte Mal, als Iran eine Beerdigung für einen Obersten Führer abhielt, waren es zwei Tage im Juni 1989, bei denen schätzungsweise 10 Millionen Menschen teilnahmen, was ein Sechstel der Bevölkerung des Landes entspricht. Drei von Khameneis Söhnen nahmen am Montag an der Veranstaltung teil, jedoch nicht sein Nachfolger Mojtaba Khamenei aus Sicherheitsgründen.