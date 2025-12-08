Tausende fliehen von der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha: Thailand greift Kambodscha an und Trumps Waffenstillstand bricht zusammen

HQ

Thailand führte am Montag Luftangriffe entlang seiner umstrittenen Grenze zu Kambodscha durch, nachdem sich beide Regierungen gegenseitig beschuldigt hatten, den fragilen Waffenstillstand verletzt zu haben. Thailändische Beamte sagten, die Eskalation sei auf den Tod eines Soldaten und die Verletzten von vier weiteren Personen bei frühmorgendlichen Zusammenstößen gefolgt.

Thailand greift Kambodscha an

Thailand erklärte, seine Luftwaffe habe kambodschanische Militärstellungen angegriffen und behauptet, Phnom Penh habe schwere Waffen mobilisiert und Kampfeinheiten an die Grenze verlegt. Kambodscha machte Thailand für das Aufflammen verantwortlich und meldete vier zivile Todesopfer in den Provinzen Oddar Meanchey und Preah Vihear.

Die erneuten Kämpfe haben auf beiden Seiten der Grenze zu Massenevakuierungen geführt. Thailändische Behörden ordneten mehr als 385.000 Bewohnern an, Hochrisikogebiete zu verlassen, wobei Zehntausende nun in Unterkünften leben. Kambodscha meldete über 1.100 vertriebene Familien, die in sicherere Zonen zogen.

Trumps Waffenstillstand bricht zusammen

Die Konfrontation findet sechs Wochen nachdem Donald Trump den Waffenstillstand überwacht hatte, der einen kurzen, aber intensiven Konflikt beenden sollte, bei dem mindestens 48 Menschen getötet und 300.000 vertrieben wurden. Die Vereinbarung ist instabil geblieben, wobei jede Regierung der anderen wiederholter Verstöße vorwirft, darunter Landminenvorfälle und sporadische Feuergefechte.

Regionale Akteure, darunter Malaysia (einer der ursprünglichen Vermittler), haben zur Zurückhaltung aufgerufen. Der malaysische Premierminister Anwar Ibrahim, der bei der Vermittlung des ursprünglichen Waffenstillstands geholfen hatte, forderte Thailand und Kambodscha auf, eine Eskalation zu vermeiden, und warnte, dass die Kämpfe Gefahr drohten, "die sorgfältige Arbeit zur Stabilisierung der Beziehungen zwischen den beiden Nachbarn zu zerstören."