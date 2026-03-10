Tausende Autoren veröffentlichen "leere" Bücher aus Protest gegen KI und Urheberrecht

HQ

Rund 10.000 Autoren haben ein "leeres" Buch veröffentlicht, um gegen die Nutzung ihrer Arbeiten durch künstliche Intelligenz ohne Erlaubnis oder Bezahlung zu protestieren. Das Buch mit dem Titel Don't Steal This Book enthält nur eine Liste der Namen der Mitwirkenden und wird auf der London Book Fair verteilt.

Wie in den sozialen Medien angegeben:

Heute veröffentlichen wir Don't Steal This Book – ein (größtenteils) leeres Buch von fast 10.000 Autoren, die gegen den Diebstahl ihrer Werke durch KI-Unternehmen protestieren. Die britische Regierung erwägt, das Urheberrechtsgesetz zugunsten von KI-Unternehmen aufzuheben. Don't Steal This Book fordert sie auf, es nicht zu tun.

Abgesehen von der Liste der beteiligten Autoren ist das Buch leer und zeigt die Auswirkungen, die die Pläne der Regierung auf die Lebensgrundlage der Autoren haben würden. Wir verteilen in den nächsten Tagen auf der London Book Fair 1.000 kostenlose Exemplare. Wenn du dort bist, besorg dir ein Exemplar!

Ein riesiges Dankeschön an die Tausenden von beteiligten Autoren.

Zu den Autoren, die die Kampagne unterstützen, gehören Kazuo Ishiguro, Philippa Gregory und Richard Osman. Die Initiative wurde vom Komponisten und Aktivisten Ed Newton-Rex organisiert, der argumentiert, dass KI-Unternehmen ihre Modelle ohne Zustimmung auf urheberrechtlich geschütztem Material trainieren.

Der Protest findet statt, während die britische Regierung sich darauf vorbereitet, eine Bewertung vorgeschlagener Änderungen im Urheberrecht zu veröffentlichen, die die KI-Entwicklung betreffen. Kreative Fachleute haben Bedenken geäußert, dass neue Regeln es KI-Firmen erlauben könnten, urheberrechtlich geschützte Werke zu verwenden, es sei denn, Autoren melden sich ausdrücklich davon ab – ein Vorschlag, der starken Widerstand in der Verlags- und Kunstbranche ausgelöst hat.