Täuschen Inc.' S Backend wird neu aufgebaut, um unbegrenzte und von der Community gehostete Server zu unterstützen

HQ

In einer Welt, in der Live-Spiele offline genommen und für diejenigen, die sie früher genossen oder sogar bezahlt haben, völlig unzugänglich gemacht werden, machen die Leute, die früher bei den inzwischen aufgelösten Sweet Bandits arbeiteten, eine Ankündigung, die einfach bewundernswert ist.

In einem Steam-Blogbeitrag gaben die Entwickler bekannt, dass sie derzeit daran arbeiten, das Backend von Deceive Inc. neu aufzubauen, mit dem Ziel, die Zukunft des Spiels auf unbestimmte Zeit zu sichern, indem die Kontrolle in die Hände der Spieler gelegt wird.

Was wir erwarten können, ist eine Reihe von "community-gehosteten dedizierten Servern", die sicherstellen, dass das Spiel noch lange in der Zukunft gespielt werden kann, ohne dass der Entwickler aktiv Server hosten muss.

Die ehemaligen Sweet Bandits-Entwickler erklären: "Obwohl Sweet Bandits ihre Türen schließen mussten, glauben wir nicht, dass Deceive Inc. still und leise verschwinden sollten, weil die dahinterstehenden Dienste nicht dauerhaft nachhaltig sind."

Was wir erwarten können, ist, dass das Spiel in vielen Bereichen neu aufgebaut wird, insbesondere "ein Großteil der Technologie, die Spieler normalerweise nie sehen." Wenn dies abgeschlossen ist, sollten alle Kontofortschritte, Freischaltungen und Werte wie zuvor bleiben, nur dass nun ein neues Backend eingerichtet ist, das die Zukunft des Spiels sichern wird. Diese Änderungen werden auch für alle Plattformen versprochen, selbst wenn Beta-Tests nur auf Steam stattfinden.

Die Entwickler sprechen auch darauf ein, was das für das Modding bedeutet, und haben erklärt, dass es auch daran gearbeitet wird, "so viele technische Hürden für das Modding wie vernünftigerweise im Rahmen dieser Arbeit zu beseitigen." Dies ist alles Teil einer umfassenderen Initiative, "sicherzustellen, dass die Zukunft von Deceive Inc. in den Händen der Community liegt, die es weiterhin spielt."