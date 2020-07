Taucht Kazuma Kiryu in Tekken 7 als Gast-Charakter auf?

Kazuma Kiryu als Gast in Tekken 7? Das klingt nach einem willkommenen Crossover, der durchaus Realität werden könnte. Entsprechende Gedankenspiele heizt der langjährige Tekken-Producer Katsuhiro Harada via Twitter an, wo er mit den Worten "Aus unserer Entwicklung" Bilder einstellte, die ihr unterhalb dieser Meldung seht.

Man muss kein Tekken-Fan mit Adleraugen sein, um nach wenigen Sekunden das Restaurant Matsuya's aus der Yakuza-Serie zu entdecken (der Ort existert übrigens auch in Wirklichkeit).

Warum Harada eine Location einstellt, die nicht aus Tekken stammt, dafür aber in der Yakuza-Serie ikonische Bedeutung genießt, führt natürlich zu Spekulationen. Auf einen Gastauftritt von Yakuza-Legende Kazuma Kiryu zu schließen, scheint zumindest nicht weit hergeholt. Sobald es Neuigkeiten zu diesem Thema gibt, versorgen wir euch mit einem Update!