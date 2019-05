Taucht ein ins Herz der Alten Welt von Warhammer: Chaosbane

Das Action-Rollenspiel Warhammer: Chaosbane führt uns in einem neuen Trailer ins Herz der Alten Welt, direkt zu den Streitkräften des Imperiums. Wir dürfen als Mensch, Hoch- oder Waldelfe, oder als Zwerg spielen und skurrile Orte in der fantastischen Welt des Warhammer-Universums erkunden. Wir müssen die Horden des Chaos abwehren und besondere Schauplätze, wie Praag und Nuln aufsuchen. Der Dungeon-Crawler mit Koop-Elementen wird zehn Schwierigkeitsgrade bieten. Warhammer: Chaosbane ist ab dem 4. Juni für PS4, Xbox One und PC verfügbar, Käufer der Magnus- oder der Digital-Deluxe-Edition spielen ab dem 31. Mai.

Den Trailer findet ihr auf Youtube.