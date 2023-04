Tauchen Sie ein in den Redfall-Geist mit einer Vampir-Filmnacht in London

HQ

Es dauert ungefähr fünf Wochen, bis Redfall auf PC- und Xbox Series-Konsolen erscheint, und während wir kürzlich die Gelegenheit hatten, das Spiel zu spielen und eine Menge Gedanken darüber zu teilen, was wir erlebt haben, möchte Bethesda die Londoner Redfall-Fans aufrütteln, indem sie nächsten Monat eine Filmnacht in der Stadt veranstalten.

Die Veranstaltung, die am 15. April im Prince Charles Cinema stattfinden soll, wird ein nächtlicher Filmmarathon sein, bei dem fünf Vampirfilme gezeigt werden, die von Harvey Smith (Creative Director von Redfall) von Arkane Austin ausgewählt wurden.

Die Filme werden The Lost Boys, Salem's Lot, Let The Right One In, 30 Days of Night und Only Lovers Left Alive sein, und wenn Sie am Filmmarathon teilnehmen möchten, werden die Tickets am 31. März um 17:00 Uhr BST zum Verkauf angeboten, wobei die Vorführungen am 15. April um 21:30 Uhr BST beginnen und läuft bis 8:00 Uhr BST am 16. April.