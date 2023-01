Tauchen Sie ein in den Forspoken-Geist mit einer Reihe offizieller Kleidungsstücke

HQ

Es dauert weniger als eine Woche, bis Luminous Productions endlich sein RPG Forspoken veröffentlicht. Das Spiel nimmt die Spieler mit auf eine magische Reise in das Reich von Athia, wo sie sich Monstern stellen und die Menschen des Landes vor dem korrumpierenden The Break retten müssen, das ihren Lebensunterhalt bedroht, während sie als Protagonist und New Yorker Frey Holland spielen.

Mit dem Spiel, das am 24. Januar sowohl auf PC als auch auf PlayStation 5 erscheinen wird, wurden neue Kleidungsstücke im Zusammenhang mit dem Titel enthüllt. T-Shirts, Jacken, Pullover, Abzeichen und sogar eine Sammlermünze sind von dem kommenden Videospiel entworfen und inspiriert .

Im Allgemeinen, wie Sie im Bild unten sehen können, sind alle Artikel um ein schwarz / graues Farbschema mit goldenen Akzenten gestaltet, und wann sie tatsächlich ankommen werden, gibt die PlayStation Store-Website an, dass Sie jeden Artikel heute vorbestellen können, aber sie werden erst am 24. Februar (oder am 10. Februar, wenn Sie ein T-Shirt wünschen) ausgeliefert.

Wenn diese in Ihrer Straße sind, finden Sie die Shop-Seite hier.