Tauche in den Computer eines Kartells ein in Ancient Machine's Vice Undercover

Wenn Ihnen die Herausforderungen beim Lösen von Rätseln und die Retro-Computersimulationsästhetik von The Operator Anfang des Jahres gefallen haben, dann lohnt es sich vielleicht, Vice Undercover von Ancient Machine auch im Auge zu behalten.

Dieses Point-and-Click-Spiel wird als Narco-Thriller beschrieben, der sich um Vida dreht, eine Undercover-Agentin, die gegen ein Drogenkartell ermittelt. Der Haken an der Sache ist, dass dieses Spiel in einem alternativen Miami der 1980er Jahre spielt, einer Welt, in der die Schaffung des World Wide Web es kriminellen Organisationen ermöglichte, schnell zu globalen Einheiten zu werden, indem sie das Dark Web missbrauchten und gleichzeitig unauffindbar blieben. Um die Ermittlungen zu beginnen, hast du die Aufgabe, eine Stunde am Tag auf den Computer des Kartells zu springen und sein einzigartiges Amigo OS -System zu nutzen, um tiefer in das Geschäft einzutauchen und einen Weg zu finden, es von innen heraus zu zerstören.

Das Amigo OS ist auch ein völlig separates und einzigartiges Betriebssystem, das speziell für Vice Undercover entwickelt wurde. Es ähnelt Windows 3.1 und verfügt über mehr als 15 voll funktionsfähige Apps, darunter Polizeidatenbanken, Kartell-Apps und sogar einen Musikplayer, der sich wie Winamp anfühlt. Sie können Amigo OS verwenden, um auch auf vertrauliche Informationen zuzugreifen, Überwachungskameras zu beobachten, Treffer zu befehlen und dann letztendlich auch brutale Entscheidungen treffen zu müssen, die Sie dazu bringen, Ihre Moral als Undercover-Agent in Frage zu stellen.

Ancient Machine verspricht, dass Vice Undercover Inhalte im Wert von 22 Kapiteln bieten wird, die etwa 20 Stunden Spielzeit ausmachen, und dass "jeder Charakter und jede Organisation, auf die du stößt, ihre eigene und unabhängige Hintergrundgeschichte hat, die es zu entdecken gilt".

Während ihr unten einen Trailer von Vice Undercover in Aktion sehen könnt, lohnt es sich auch, am Donnerstag beim PC Gaming Show auf dem Laufenden zu bleiben, da das Spiel voraussichtlich anwesend sein und eine Ankündigung machen wird.