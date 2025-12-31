Tatiana Schlossberg, JFKs Enkelin, verstirbt im Alter von 35 Jahren

HQ

Tatiana Schlossberg, die Enkelin des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy und ehemalige Klimareporterin der New York Times, ist im Alter von 35 Jahren nach einem Kampf gegen eine seltene Form von Leukämie gestorben, bestätigte die John F. Kennedy Presidential Library and Museum am Dienstag.

Schlossberg gab im November bekannt, dass bei ihr akute myeloide Leukämie mit einer seltenen Mutation diagnostiziert wurde, einem Krebs, der Blut und Knochenmark betrifft. In einem Aufsatz schrieb sie, dass die Ärzte ihr weniger als ein Jahr zu leben gegeben hätten.

Als Yale-Absolvent mit einem Masterabschluss von Oxford baute Schlossberg eine journalistische Karriere mit Schwerpunkt auf Umwelt- und Klimathemen auf und schrieb für Medien wie The Atlantic, The Washington Post und Vanity Fair. Sie war die Tochter von Caroline Kennedy und Edwin Schlossberg.

Kurz nach der Geburt ihres zweiten Kindes im Jahr 2024 erfuhr sie von ihrer Diagnose und wurde behandelt, während sie sich um ihre junge Familie kümmerte. In ihrem Aufsatz beschrieb sie den Schock der Diagnose und reflektierte, wie Krankheit ihr Zeitgefühl und ihre Prioritäten verändert hatte.

Schlossberg nutzte den Beitrag außerdem, um Kürzungen bei der medizinischen Forschungsfinanzierung und die von ihrem Cousin Robert F. Kennedy Jr. vertretenen Impfgegnerpositionen zu kritisieren und argumentierte, dass solche Politiken Patienten direkt schaden, die auf wissenschaftliche Fortschritte angewiesen sind. Sie hinterlässt ihren Ehemann George Moran und ihre zwei Kinder.