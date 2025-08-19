Tatiana Maslany und Rossif Sutherland werden von einer übernatürlichen Präsenz in Keeper gequält

HQ

Die Produktionsfirma Neon und Regisseur Osgood Perkins wissen, wie man einen guten Trailer macht. Wir haben das in der Vergangenheit bei Longlegs gesehen und dass wir vor der Premiere nie wirklich wussten, was wir von dem Horrorfilm erwarten sollten, da er sich nicht in die Karten schauen ließ. Das Gleiche gilt nun auch für den kommenden Keeper, den nächsten Film von Perkins.

Dieser Film handelt von einem Paar, das sich für einen romantischen Kurzurlaub in eine abgelegene Hütte im Wald zurückzieht, nur um festzustellen, dass die Hütte von etwas Übernatürlichem und Unheimlichem bewohnt wird. Das Paar wird von Tatiana Maslany und Rossif Sutherland gespielt, und im Trailer sehen wir, wie beide zu glauben scheinen, dass der andere sich auf irgendeine Weise quält, auch wenn diese übernatürliche Präsenz sich auch durch die Geschichte zu erstrecken scheint und die verschiedenen Personen quält, die Zeit in dieser Hütte verbracht haben.

Unten seht ihr den Trailer zu Keeper, der den Film auch als "Dark Trip" von Perkins beschreibt. Der Premierentermin ist für den 14. November 2025 angesetzt.