Tatiana Maslany hält She-Hulk: Attorney at Law Staffel 2 für "unwahrscheinlich"

Wenn Sie auf eine zweite Staffel von She-Hulk: Attorney at Law gehofft haben, wird Sie die neueste Entwicklung über die Serie wahrscheinlich enttäuschen. Denn in der Codenames Live! - The New Class Show machte Hauptdarstellerin Tatiana Maslany jede Hoffnung auf einen Nachfolger zunichte.

Auf die Frage, ob She-Hulk eine zweite Staffel bekommen würde, sagte Maslany lediglich: "Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben unser Budget gesprengt, und Disney sagte: 'Nein danke'. "

Dies ist bei weitem eine eindeutige Bestätigung, dass die She-Hulk-Serie beendet ist, aber wenn man bedenkt, dass wir nur sehr wenig über einen zweiten Teil gehört haben und die gemischten Kritiken und die Aufnahme der Serie von Fans und Kritikern gleichermaßen hinzukommen, scheint es unwahrscheinlich, dass wir die Figur in naher Zukunft wieder als Hauptdarsteller eines Projekts sehen werden.

Hättest du gerne mehr She-Hulk gesehen oder denkst du, dass es die richtige Entscheidung ist, Ressourcen für andere Produktionen zu verwenden?