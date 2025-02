Tate-Brüder verlassen Rumänien und gehen nach Florida, wo die Justiz unter die Lupe genommen wird

HQ

Andrew Tate und sein Bruder Tristan haben Berichten zufolge Rumänien an Bord eines Privatfluges nach Florida in den Vereinigten Staaten verlassen, nachdem ein Reiseverbot aufgehoben wurde, so Quellen (via Reuters).

Die beiden Brüder, gegen die wegen einer Reihe schwerwiegender Vorwürfe wie Menschenhandel, organisiertes Verbrechen und Geldwäsche ermittelt wird, werden bis Ende März nach Rumänien zurückkehren, um ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, einschließlich regelmäßiger Überprüfungen bei den Behörden.

Trotz der Lockerung der Reisebeschränkungen unterliegen die Tates weiterhin der gerichtlichen Kontrolle und stehen im Rahmen einer umfangreichen strafrechtlichen Untersuchung, die sich weiterhin in mehreren Ländern entfaltet, einer laufenden Prüfung.

Während es Spekulationen über politischen Druck gab, der die Entscheidung beeinflusst hat, behaupten rumänische Beamte, dass die Änderung ihres rechtlichen Status rein verfahrensrechtlicher Natur war. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich diese Entwicklungen auf die Gerichtsverfahren und die laufenden Ermittlungen auswirken werden.