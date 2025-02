Tate-Brüder kommen inmitten juristischer Ermittlungen in Florida an

HQ

Andrew Tate, die umstrittene Internetpersönlichkeit, und sein Bruder Tristan landeten am 27. Februar 2025 in Fort Lauderdale, Florida, nachdem die rumänische Staatsanwaltschaft ein Reiseverbot gegen sie aufgehoben hatte (via Reuters).

Gegen die Brüder wird derzeit in Rumänien wegen einer Reihe von kriminellen Aktivitäten ermittelt, darunter Menschenhandel, Handel mit Minderjährigen, sexuelle Übergriffe und Geldwäsche, die sie alle vehement bestreiten.

Trotz der schwerwiegenden Anschuldigungen beteuerte Andrew Tate, der für seine polarisierende Online-Persönlichkeit bekannt ist, gegenüber Reportern seine Unschuld und behauptete, dass die Anschuldigungen erfunden seien. Auf die Frage, ob Donald Trump eine Rolle bei der Erlangung ihrer Freilassung gespielt habe, schwieg Tate.

Unterdessen machte Floridas Gouverneur Ron DeSantis deutlich, dass ein solches Verhalten in dem Bundesstaat nicht willkommen sei, woraufhin der Generalstaatsanwalt die Angelegenheit untersucht. Vorerst bleibt abzuwarten, was das nächste Kapitel in dieser anhaltenden juristischen Saga bringen wird.