Tarsier teilt den ersten Blick auf Reanimal s DLC nach dem Launch

Morgen ist der große Tag für den Little Nightmares-Schöpfer Tarsier Studios, denn das mit Spannung erwartete Reanimal wird endlich auf PC und Konsolen erscheinen. Offensichtlich hat der Hype um das Spiel seine Glaubwürdigkeit, denn in unserer kürzlich veröffentlichten Rezension erwähnten wir, dass es bereits ein Anwärter auf den besten Horror-Titel des Jahres 2026 sein könnte, was es zweifellos zu einem Muss macht.

Doch mit Blick auf die Zukunft ist das erste Erscheinen von Reanimal nur der Anfang der Reise, denn der Entwickler plant drei DLCs, um das Spiel in den kommenden Jahren zu erweitern. Der erste wird ziemlich bald erscheinen, da er im Sommer erwartet wird (ein festes Datum wurde bisher noch nicht bekannt gegeben), aber falls Sie schon gespannt sind, was es bieten könnte, hat Tarsier ein First-Look-Bild geteilt.

Es ist ein Konzeptkunststück aus dem DLC, das ein brennendes Gebäude zeigt, das auf ein großes Wasser blickt, während ein Pferd aus der Ferne zusieht. Wir haben keine offiziellen Handlungsdetails oder sonst etwas, das wir teilen können, aber Tarsier erklärt, dass jedes der DLCs "eine völlig originelle Geschichte um neue Kinderprotagonisten verweben wird, die Spieler in unheimliche neue Umgebungen und monströse Schrecken auf der kriegsgebeutelten Reanimal Insel werfen."

Alle drei DLCs sind auch für diejenigen zugänglich, die den Season Pass für das Spiel oder die Deluxe Edition mit einem solchen Pass erwerben.

Wirst du am kommenden Wochenende Reanimal spielen?