Tarsier Studios sagt, sie hätten "viel über spaßigen Koop-Modus gelernt" durch Stretchers, die für Reanimal verwendet werden

Wir hatten kürzlich die Chance, Tarsier Studios Narrative Director Dave Mervick zu interviewen, um über das Unternehmen und ihr bevorstehendes Horror-Abenteuer Reanimal zu sprechen.

Viele interessante Themen kamen auf dem Weg auf, und als wir über den Koop-Aspekt von Reanimal sprachen, fragten wir uns, ob Tarsier Studios sich von ihrem vorherigen komödiantischen Koop-Titel Stretchers inspirieren ließen. Die Antwort war ein etwas überraschendes Ja:

"Überraschenderweise ist das das erste Mal, dass uns diese Frage gestellt wird, was seltsam ist, weil es Ähnlichkeiten gibt, obwohl sie tonal völlig auseinanderliegen. Ich würde sagen, dass wir während der Entwicklung von The Stretchers viel über spaßige Koop-Interaktionen gelernt haben, wie wichtig Kommunikation ist, wie einfache Dinge im Koop oft schwieriger werden und wie viel Energie entsteht, wenn man gemeinsam stressige Situationen durchlebt. Ja, es gibt definitiv Grenzen zwischen den beiden. Schwach und kringelt, aber trotzdem Linien!"

Erinnern Sie sich an Stretchers und was fanden Sie davon?

Wenn du Stretchers gespielt hast, weißt du, dass es wunderbar spaßig, skurril und knifflig war. Reanimal ist natürlich deutlich düsterer in seinem Ansatz, aber offenbar wird es in Sachen Gameplay immer noch einige mehr oder weniger gerade Linien zwischen den beiden Titeln geben.

Das vollständige Interview können Sie hier lesen, wo wir auch Mervick fragen, was er von Little Nightmares 3 hält. Tarsier hat die ersten beiden Teile gemacht, aber aus rechtlichen Gründen sind sie am dritten Spiel nicht beteiligt.

Reanimal wird am 13. Februar für PC, PlayStation 5, Switch 2 und Xbox Series S/X veröffentlicht.