Tarsier Studios' narrativer Direktor zur KI in der Spieleentwicklung: "Persönlich hasse ich es"

Kürzlich hatten wir die Gelegenheit, mit dem Schwedischen Tarsier Studios (Little Nightmares, Reanimal zu sprechen und den narrativen Regisseur Dave Mervick Fragen zu ihrer Entwicklung als Unternehmen, ihrer Perspektive auf die Fortsetzung der von ihnen geschaffenenSupermassive Games Serie zu stellen, und die Diskussion berührte auch KI in der Spielentwicklung.

Es stellt sich heraus, dass Mervick dies nicht beeindruckt hat, der unter anderem sagte:

"Es gibt keinen Konsens im Studio zu KI. Persönlich hasse ich es, aber das liegt daran, dass ich nicht genug von seiner positiven Nutzung als künstlerisches Werkzeug gesehen habe und weil ich The Terminator zu oft gesehen habe, aber wie bei jeder Technologie hängt es davon ab, wie es eingesetzt wird. Das Internet kann eine herrliche Sache und ein völliger Abwasserkanal sein, soziale Medien können Menschen verbinden und isolieren, daher bleibt abzuwarten, wie sich KI weiterentwickeln wird. Es könnte zu einem kreativ leeren menschlichen Tausendfüßler werden oder ein Werkzeug, das die Kunstwelt demokratisiert und die Kreativität in den Menschen freisetzt. Ich kann nur auf Letzteres hoffen."

Das Interview wird in Kürze hier auf Gamereactor veröffentlicht, also verpassen Sie es nicht.