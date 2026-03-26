Taron Egerton wird völlig verrückt, während er Charlize Theron in Netflix s Apex jagt

Netflix bringt im April einige vielversprechende Filme und TV-Serien auf den Markt, und ein Beispiel dafür ist der Survival-Actionfilm Apex, ein Film, in dem wir Charlize Theron an ihre absoluten Grenzen treiben sehen.

Der Film folgt einer Adrenalinjunkie namens Sasha, die in die australische Wildnis reist, um einen besonders gefährlichen Fluss zu erobern. Doch ihre Pläne werden durchkreuzt, als ein wahnsinniger Wahnsinniger Typ, gespielt von Taron Egerton, auftaucht und sie zum Spaß jagt. Ja, es ist eine Art Kampf-oder-Flucht-, Töten oder Getötetwerden-Situation, bei der Egerton eine Rolle spielt, die wirklich an James McAvoys Darstellung des Biests in den Split/Glass-Filmen erinnert.

Laut der Zusammenfassung können Sie dies unten zusammen mit dem Trailer sehen:

"In der abgelegenen und unerbittlichen australischen Wildnis testet Sasha (Charlize Theron) plötzlich nicht nur den Elementen, sondern steht sich auch einem skrupellosen und tödlichen Räuber (Taron Egerton) gegenüber."

Gemäß dem Premierentermin von Apex wird der Film am 24. April auf Netflix erscheinen.