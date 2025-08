Taron Egerton über das James-Bond-Rennen: "Niemand verlangt von mir, dass ich das mache!"

HQ

Das Thema, wer der nächste James Bond werden könnte, ist nach wie vor ein sehr beliebtes Thema. Jeden Monat scheint es einen anderen Spitzenkandidaten zu geben, wobei die neuesten Gerüchte darauf hindeuten , dass Tom Holland, Jacob Elordi und Harris Dickinson zu den Favoriten gehören.

Eine Person, die nicht auf den Karten vieler zu stehen scheint, um der nächste Bond zu werden, ist Kingsman -Star Taron Egerton, der sich zu dem anhaltenden Debakel geäußert hat und ob er einen Blick auf den berühmten Spion werfen möchte, der im Geheimdienst Seiner Majestät arbeitet.

Im Gespräch mit Collider sagte Egerton, dass die Rolle des Bond nicht auf seiner To-Do-Liste steht, und merkte an, dass er zwar gerne kommerziellere Rollen ausprobieren würde, aber nicht glaubt, dass die Rolle dazu führen würde, dass er besonders glücklich wäre.

"Aber das soll nicht heißen, dass ich keine Ambitionen und Pläne habe und auch, dass ich nicht daran interessiert wäre, etwas zu machen, das kommerzieller ist, denn natürlich würde ich das tun. Ich denke, ich bin in einer Phase in meinem Leben, in der, wie du sagst, wahrscheinlich ein bisschen mehr den Dingen gefolgt bin, die mich auf kreativer Ebene ansprechen, aber ich bin mir sicher, dass ich mich nicht für immer so fühlen werde.

"Aber James Bond ist ein ziemliches Unterfangen und ich denke, soweit ich weiß, verlangt mich niemand danach, es zu machen. [lacht] Aber es ist vielleicht auch nicht ganz das, was mich am glücklichsten machen würde. Ich denke, es ist ein großes, altes Unterfangen, es verschlingt irgendwie dein Leben, so eine Rolle."

Glaubst du, dass Egerton einen guten Bond abgeben würde? Er hat nach ein paar Ausflügen als Eggsy in den Kingsman -Filmen eine elegante und charmante Spionageerfahrung...