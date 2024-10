Taron Egerton lässt in der Netflix-Serie Carry-On ein mysteriöses Paket durch die TSA schlüpfen

Was könnte schöner sein, als sich während der Feiertage zu entspannen, als ein knisterndes Feuer im Kamin, eine heiße Tasse Schokolade zu genießen und sich in eine flauschige Decke zu hüllen? Dazu noch einen Film anzuschauen, der die Flugangst beiseite schiebt und die Freude steigert.

Netflix hat das Geheimnis eines perfekten Weihnachtsfilms entschlüsselt. Genau das erwartet uns in diesem Dezember mit dem Drama Carry-On.

In diesem Film spielt Taron Egerton einen TSA-Agenten, der nach einer Erpressung seinen Job und seine Verantwortung verliert und am Weihnachtstag ein mysteriöses und ungewöhnliches Paket in einen Flug lässt.

In den Hauptrollen sind Jason Bateman und Sofia Carson ebenfalls zu sehen, und was einen festen Premierentermin angeht, können wir uns auf den Film freuen, der am 13. Dezember auf Netflix debütiert.Carry-On Den Trailer zu Carry-On könnt ihr unten sehen.