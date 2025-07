Taron Egerton beschützt seine Tochter vor unerbittlichen Feinden in She Rides Shotgun

Das Filmgenre des Ein-Mann-Armee ist dank des jüngsten Erfolgs von John Wick sehr populär geworden, und bald wird sich ein weiteres Projekt dem Kampf anschließen. Dieser Film, der als She Rides Shotgun bekannt ist, wird von Taron Egerton angeführt, der dieses Mal Wellen und Wellen von Feinden und Bedrohungen abwehren muss, die ihn jagen, nachdem er zum Tode verurteilt wurde. Der Haken an der Sache ist, dass Egertons Figur nicht allein ist, denn er muss auch seine Tochter vor diesen Wahnsinnigen beschützen.

Neben Egerton sind in She Rides Shotgun Ana Sophia Heger, Rob Yang und John Carroll Lynch zu sehen, und was die Filmemacher dahinter betrifft, so führt Nick Rowland Regie, während Ben Collins, Jordan Harper und Luke Piotrowski das Drehbuch schrieben.

She Rides Shotgun wird ab dem 1. August in die Kinos kommen, und ihr könnt den Trailer und die Zusammenfassung unten sehen.

"Wohin kann man fliehen, wenn man sich nirgendwo verstecken kann? Taron Egerton spielt in diesem düsteren, explosiven Action-Thriller den neu entlassenen Ex-Häftling Nate. Von unerbittlichen Feinden zum Tode verurteilt, muss Nate nun seine entfremdete 11-jährige Tochter Polly (Ana Sophia Heger) um jeden Preis beschützen. Schüchtern, altklug und misstrauisch gegenüber ihrem Vater, wird Polly von Nates gefährlicher Notlage mitgerissen, als sie fliehen, um dem korrupten Sheriff und brutalen Anführer einer Bande zu entkommen, die vor nichts zurückschreckt, um seine kriminellen Interessen zu schützen. Mit knappen Mitteln und niemandem, dem sie vertrauen können, bauen Nate und Polly eine unter Beschuss geschmiedete Verbindung auf, als er ihr zeigt, wie man kämpft und überlebt - und sie lehrt ihn in dieser intensiven, bewegenden Geschichte über Loyalität, Stärke und Erlösung, was bedingungslose Liebe wirklich bedeutet.