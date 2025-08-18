Tarantino nennt seinen Lieblingsfilm, den besten und "Quentin"-Film

Quentin Tarantino hat sich nie gescheut, seine eigenen Filme mit einem Etikett zu versehen, aber in einem neuen Interview im Podcast Church of Tarantino wurde er ungewöhnlich offenherzig. Der zweifache Oscar-Preisträger verriet, welche seiner Filme er als seinen persönlichen Favoriten ansieht, welche er für seine besten hält und welcher ihn als Filmemacher am besten repräsentiert.

"Once Upon a Time in Hollywood ist mein Favorit, Inglourious Basterds ist mein bester." Tarantino sagte und fügte hinzu, dass Kill Bill die ultimative Darstellung seiner selbst ist - der Film, für den Gott ihn auf die Erde gesetzt hat. Er führte aus, indem er sagte, dass Inglourious Basterds immer noch sein wahres Meisterwerk ist.

"Aber ich denke, Kill Bill ist der ultimative Quentin-Film, wie ihn niemand sonst hätte machen können. Jeder Aspekt daran ist so besonders herausgerissen, wie mit Tentakeln und blutigem Gewebe, aus meiner Vorstellungskraft und meinem Es und meinen Lieben und meiner Leidenschaft und meiner Besessenheit. Ich denke, Kill Bill ist der Film, für den ich geboren wurde, ich denke, dass Inglourious Basterds mein Meisterwerk ist, aber Once Upon a Time in Hollywood ist mein Favorit."

Er hob auch The Hateful Eight als sein am besten inszeniertes Werk in Bezug auf das geschriebene Material hervor.

"Es gibt einen Aspekt von Hateful Eight, von dem ich denke, dass er wahrscheinlich meine beste Regie für mein Material ist, d.h. das Material ist geschrieben und es ist solide. Es ist also nicht so, dass ich es wie Kill Bill erschaffen müsste, es ist solide, es ist genau da und ich denke tatsächlich, dass es mein bester Service für mein Material als Regisseur ist."

