Tape to Tape hat jetzt eine Multiplayer-Demo auf Steam verfügbar

Während EA heutzutage ein Monopol auf AAA Eishockeyspiele hat, gibt es immer noch Indie-Alternativen. Einer davon ist der Kickstarter Erfolg Tape to Tape, ein roguelite Hockeyspiel, in dem Sie die Aufgabe haben, ein großartiges Team aufzubauen und vorzugsweise auch großartiges Hockey zu spielen. Und keine Wetten sind vom Tisch, nicht einmal die Bestechung des Schiedsrichters...

Valve hat jetzt das Steam Next Fest gestartet, das viele Demos enthält, und wie Sie vielleicht anhand der Überschrift erraten haben, ist Tape to Tape eine davon. Seht euch die einzigartige Hockey-Action an, die es zu bieten hat, im Trailer unten.