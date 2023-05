HQ

Tape to Tape ist eine großartige Idee und für viele Leute wird das wahrscheinlich ausreichen. Für mich war es das. Betrachten Sie es als ein traditionelles Roguelite-Setup, bei dem jeder Durchlauf einzigartige Entscheidungen bietet, die Ihren Charakter, Ihre Kartensammlung oder was auch immer formen, und wenn der Tod oder die Niederlage unvermeidlich eintritt, haben Sie beide etwas gelernt und Ressourcen gewonnen, die Sie besser auf den nächsten Zug vorbereiten können.

Es gibt einen Grund, warum Spiele wie Hades, Risk of Rain 2 und Inscryption so bekannt wurden und warum große Produktionen wie Returnal die Struktur in AAA-Begriffen interpretierten - Roguelites, Roguelikes, sie machen einfach Spaß.

Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es gerade eine... Eishockey-Roguelite? Tape to Tape heißt es, und es wurde gerade von einem relativ unbekannten Entwickler auf Steam Early Access veröffentlicht. Ich habe jedoch seit dem ersten Trailer aufgepasst, denn das Hockeyspiel im Arcade-Stil sah nicht nur ziemlich lustig aus, sondern auch eine Roguelite-Struktur scheint ziemlich offensichtlich zu sein. Aber kombinieren Sie das mit einem allgemein lustigen Rick & Morty-artigen Ton und Selbstbewusstsein bis zum Äußersten, und es sah aus wie ein Gewinner.

Hier sind wir also, und ich bin gut sieben Stunden im Spiel. Die Idee ist immer noch brillant, täuschen Sie sich nicht, aber Tape to Tape ist leider immer noch so voller Fehler und es fehlt an kritischer Ausgewogenheit, dass es zum Zeitpunkt des Schreibens schwer zu empfehlen ist. Sie arbeiten sich durch verschiedene lokale Umgebungen, die zusammen die "letzte Bastion des Eishockeys in der Welt" sind. Ihr Weg wird zufällig generiert und bietet Ihnen eine Reihe von Möglichkeiten, eine Art fortlaufende Kosten-Nutzen-Struktur, in der Sie die Möglichkeit haben, einen einzelnen Spieler oder das gesamte Team zu stärken. Holen Sie sich ein Artefakt, das einem Spieler auf dem Spielfeld eine bestimmte Fähigkeit verleiht, oder riskieren Sie eine Erhöhung der Werte für mehrere gegen eine Verringerung für einen. Währenddessen bestreitest du natürlich Spiele gegen immer schwierigere Mannschaften.

Hier gibt es Probleme mit dem ganzen Roguelite-Aspekt. Zunächst einmal kaufst du nicht direkt zwischen den einzelnen Durchläufen Fähigkeiten für dein Team, sondern die Fähigkeit, dass neue Fähigkeiten im zufällig generierten Pool von Fähigkeiten erscheinen. Wenn Sie also mehr und mehr kaufen, verringern Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Fähigkeit, die Sie verwenden möchten, angezeigt wird. Das Gleiche gilt für die Spieler - Sie können einen Spieler aktiv aufwerten, der dann nicht zu den Spielern gehört, aus denen Sie zunächst auswählen können.

Auf dem Feld zu stehen, ist eine ganz andere Geschichte. In der Tat fühlt es sich ziemlich brillant an, Spieler zu bewegen, den Puck zu passen und bis zu einem gewissen Grad auf das Tor zu schießen, und hier ist ein sofortiger Arcade-Charme am Werk, der sich für die meisten Menschen sofort als wertvoll erweisen sollte. Die Fähigkeiten sind auch ziemlich solide, von der Fähigkeit, einen Stock in den Kopf eines Gegners zu schikanieren, bis hin zu einer Steigerung Ihrer Skating-Geschwindigkeit. Es ist alles gut durchdacht und solide ausgeführt, obwohl es im Moment wirklich an Balance mangelt.

Das Anpacken oder "Überprüfen", wie es genannt wird, funktioniert im Grunde nicht. Es gibt keine Mechanik, mit der du den Puck mit deinem Schläger stehlen kannst, stattdessen hast du so ziemlich nur einen harten Stoß, der deinen Spieler in der Luft stoppt. In Kombination mit einer beschissenen KI wirst du schnell feststellen, dass es geradezu unmöglich ist, das Ende des Spiels zu erreichen, egal wie viele Attribut-Upgrades du gekauft hast.

Es gibt einfach zu viele gute Spieler im gegnerischen Team, die mit Fähigkeiten beladen sind, die sie ständig einsetzen, und Ihre Fähigkeit, diese zu überwinden, wird selbst mit all dem Wissen, das Sie als Spieler sammeln, fast nicht mehr vorhanden, sobald Sie den ersten Bereich durchlaufen.

Tape to Tape ist unendlich charmant, schön anzusehen und bietet eine wirklich kreative Kombination von Ideen, die man jedem empfehlen kann, der eine Vorliebe für Roguelite/Likes hat. Aber es gibt einen Grund, warum dies eine Early-Access-Version ist, und leider ist es zum Zeitpunkt des Schreibens nur schwer zu empfehlen. Ich behalte es auf meinem Steam Deck, checke hier und da ein, und hoffentlich wird der Entwickler am Ende die Schwelle erreichen, die er braucht.