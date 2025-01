Tap, Hold and Load in 4K: Das Meme, das die wiederentdeckte Funktion für Bilder auf X verbirgt

HQ

In den letzten ein oder zwei Tagen oder so haben Sie wahrscheinlich bemerkt, dass Ihre Twitter/X-Timeline mit offiziellen und Benutzerkonten mit einem Bild und dem Slogan "Tap, Hold and Load" in 4K überflutet wurde. Dies ist das neueste Meme im sozialen Netzwerk, aber es verbirgt eine sehr interessante Funktion.

Zwar ist Tap, Hold and Load in 4K eigentlich nicht neu, denn X deutet darauf hin, dass dieses Feature bereits seit 2020 verfügbar ist. Seine Verwendung ist jedoch erst in den letzten Tagen ans Licht gekommen, als praktisch jede große Marke und jeder verifizierte Benutzer damit begonnen hat, Bilder mit dem Slogan zu posten.

Kann ich auf meinem Computer in 4K tippen, halten und laden?

Leider nicht. Diese neue X-Funktion ist in der App nur auf iOS- und Android-Geräten verfügbar. Vom Handy aus und mit einem Browser funktioniert es auch nicht.

Was ist "Tippen, Halten und Laden in 4K" und wie kann man es auf iPhone und Android verwenden?

Wie der Name schon sagt, können Sie mit der Funktion Bilder in 4K im sozialen Netzwerk posten und teilen, obwohl sie standardmäßig in der üblichen Standardqualität angezeigt werden. Um sie in voller Auflösung anzuzeigen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen, je nachdem, ob Sie ein Android-Gerät oder ein iOS-Gerät wie iPhone oder iPad verwenden.

Ein Bild der Blightlands-Umgebung aus dem Foundry-Video, das im Oktober 2024 veröffentlicht wurde.

So tippen Sie, halten und laden Sie in 4K auf dem iPhone

Um in 4K auf iOS (iPhone, iPad) zu tippen, zu halten und zu laden, müssen wir den Beitrag mit dem Bild eingeben, das wir anzeigen möchten, und dann darauf tippen, um das Bild im Vollbildmodus zu öffnen, und dann dem Mantra folgen. Halten Sie gedrückt, bis sich ein Optionsfenster mit der Zeile "In 4K laden" öffnet. Klicken Sie darauf und Sie sehen eine schnelle blaue Ladezeile über dem Bild. Wenn das Laden abgeschlossen ist, ist das Bild jetzt in 4K verfügbar und Sie können hineinzoomen, um alle Details zu sehen.

So tippen Sie, halten und laden in 4K auf Android

Der Vorgang für "Tippen, Halten und Laden in 4K" auf Android ist ziemlich ähnlich, außer dass wir auf dem Betriebssystem von Google das Bild nicht direkt wie auf iOS in der Vorschau anzeigen können, aber die verfügbare Option, die angezeigt wird, besteht darin, das Bild in 4K auf unser Android-Mobilgerät oder Tablet herunterzuladen.

Wie kann man als Gamer die Vorteile von Tap, Hold and Load in 4K nutzen?

Es ist klar, dass diese Funktion viele Verwendungsmöglichkeiten hat, die von Kunstfans und natürlich von Künstlern geschätzt werden, die das soziale Netzwerk nutzen, um ihre Arbeit zu bewerben und eine größere Basis potenzieller Kunden zu erreichen. Bei Videospielen kann Tap, Hold und Load in 4K sehr nützlich sein, um die grafische und künstlerische Qualität zukünftiger Spiele zu sehen. Wir haben es auf Konten wie Sid Meier's Civilization VII oder dem offiziellen PlayStation-Account gesehen, um uns die Verbesserungen von Horizon: Zero Dawn Remastered zu zeigen. Auf jeden Fall wird es ein Tool sein, das wir in den kommenden Wochen viel Gebrauch sehen werden, vor allem, wenn morgen die Nintendo Switch 2 im Detail gezeigt wird.