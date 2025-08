Tanzen bei den Bee Gees am Ende seiner zweijährigen Football-Sperre: die beste Spielerpräsentation des Jahres

HQ

Alejandro Darío Gómez, besser bekannt als Papu Gómez, argentinischer Stürmer, der zuvor von Monza, Sevilla, Atalanta oder dem ukrainischen Klub Metalist Charkiw gespielt hat, steht kurz vor dem Ende seiner zweijährigen Sperre vom Fußball. Der Spieler wurde des Dopings für schuldig befunden und im Oktober 2022 positiv getestet, als er in Sevilla spielte, in einer Sitzung, in der er schließlich die Europa League gewann.

Er hatte Terbutalin eingenommen, ein Medikament, das normalerweise bei Asthmamedikamenten oder Bronchospasmus-Krisen eingesetzt wird. Dies geschah nur zwei Monate vor der Weltmeisterschaft 2022, bei der Gómez zwei Einsätze in der Mannschaft hatte, die später den Titel gewann. Daraufhin wurde er von der spanischen Anti-Doping-Kommission zu einer zweijährigen Sperre verurteilt, die im Oktober 2025 enden wird. Bis dahin darf der 37-Jährige zum Serie-B-Team Padua in Venetien wechseln, einem Verein, der zuletzt 1996 in der ersten Liga spielte.

Gómez darf erst nach dem 19. August mit dem Rest der Mannschaft trainieren. Die Verpflichtung von Gómez als Free Agent erfolgte Anfang letzten Monats und unterschreibt für zwei Jahre. Und jetzt hat Padova ein Präsentationsvideo gefilmt, in dem Gómez mit dem bedeutungsvollen Lied "Stayin' Alive " der Bee Gees durch Padua spaziert.