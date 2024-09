Tanuki: Pon's Summer dreht sich alles darum, Post auszuliefern und knorrige Tricks zu landen

Im Rahmen des Xbox Tokyo Game Show -Streams hat Entwickler Denkiworks gerade einen ersten Blick auf ein kommendes Adventure-Spiel geworfen. Dieser Titel, der als Tanuki: Pon's Summer bekannt ist, ist ein entspanntes Erlebnis, bei dem es darum geht, Post auszuliefern und knorrige Tricks auf deinem Fahrrad zu landen, während du ein liebenswerter und flauschiger Tanuki-Postbote bist.

Uns wurde gesagt, dass Sie in der charmanten japanischen Stadt, in der das Spiel spielt, frei herumtricksen können und dass verschiedene zusätzliche Aktivitäten wie Käferfang, Karaoke, Angeln und Baseball angeboten werden. Hinzu kommen Möglichkeiten, Freundschaften mit den Stadtbewohnern zu schließen, und Möglichkeiten, die lokale Great Tanuki Shrine zu dekorieren und zu restaurieren.

In der genauen Beschreibung von Tanuki: Pon's Summer heißt es in einer Pressemitteilung: "Schlüpfe stilvoll in die pelzigen Pfoten von Pon und BMX als Teilzeit-Postbote in einer malerischen japanischen Stadt, liefere Pakete aus, mache Tricks und hilf Einheimischen bei Quests. In diesem fantastischen Sommerabenteuer erlebst du lustige Aktivitäten wie Käfer fangen, Sushi anrichten, Baseball, Sumo und vieles mehr, während du eine Vielzahl von Dekorationen freischaltest, um den Großen Tanuki-Schrein für das Matsuri-Festival am Ende des Sommers zu restaurieren! Erlebe das Dorfleben und erschaffe deine eigene, einzigartige Geschichte, während du dich mit einer Gruppe schrulliger Stadtbewohner anfreundest (oder sie verärgerst) und deine Beziehungen mit einem intuitiven, Emoji-basierten Dialogsystem verwaltest!"

Tanuki: Pon's Summer wird für PC, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen, wenn es schließlich erscheint.